Cosa mangiamo davvero? L’indagine di Crude Verità su cibo marketing e salute

Un’indagine condotta da Crude Verità analizza le modalità di scelta alimentare e le strategie di marketing nel settore del cibo. Viene sollevata la domanda su quanto siano affidabili le percezioni dei consumatori riguardo alla qualità degli alimenti acquistati. Un esperto americano suggerisce di preferire prodotti con al massimo cinque ingredienti per un’alimentazione più sana.

“ Quando facciamo la spesa pensiamo di scegliere il cibo migliore per la nostra salute. Ma siamo davvero sicuri di sapere cosa stiamo mangiando? Il giornalista americano Michael Pollan sostiene che per mangiare sano dovremmo comprare solo prodotti con al massimo cinque ingredienti. Abbiamo provato a verificarlo. Il risultato? Quasi nessun prodotto del supermercato supera il test. Quindi, se Pollan avesse ragione. saremmo tutti spacciati?” Da questa domanda nasce “ Crude Verità “, la nuova serie di TvLoft con il medico epidemiologo Franco Berrino e il giornalista scientifico Ennio Battista. Come in una vera indagine poliziesca, i due si muovono tra scaffali di supermercati, etichette nutrizionali, slogan pubblicitari e miti alimentari per capire chi ha trasformato il nostro cibo in un problema di salute pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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