Negli ultimi due mesi, le discussioni sui social media legate al referendum hanno portato a un aumento significativo della presenza pubblica di una figura politica. Durante questo periodo, si sono sviluppati dibattiti molto acceso, con toni spesso polarizzati e emotivi. È importante analizzare cosa si può dedurre da questa attività online senza tralasciare gli sviluppi successivi nel panorama politico e digitale.

Mentre il voto si trasformava in un plebiscito contro il governo, la rete premiava Giorgia Meloni: crescita record su Instagram e un effetto “rally” che ribalta la narrazione politica. Prima di lanciarci nell’oceano delle prossime polarizzazioni che soffieranno ancora una volta emotività, odio e indignazione nelle bolle cognitive dei social media, vale la pena provare a stilare un bilancio di questi ultimi due mesi di conversazioni digitali generate dalla battaglia referendaria. Ma, invece di partire dall’inizio, che potremmo far coincidere cronologicamente con il video di Alessandro Barbero pubblicato dalle brigate social del No il 22 marzo, è forse necessario invertire il senso di marcia e iniziare questo viaggio dalla fine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa ci lascia la battaglia social del referendum? Una crescita record della Meloni

Articoli correlati

Meloni esulta per record disoccupazione, ma non parla della crescita degli inattivi (soprattutto donne e giovani)Gli ultimi dati Istat dicono che il numero dei disoccupati a novembre è sceso al minimo storico.

Ecco la strategia social di Meloni in vista del referendumA dodici giorni esatti dal voto del 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ha squadernato la strategia social per sostenere il Sì al Referendum sulla...

Una selezione di notizie su Cosa ci lascia la battaglia social del...

Temi più discussi: Cosa ci lascia in eredità la Sanremo di Pogacar?; Renzo Arbore: Ci lascia la colonna della musica italiana. La mia preferita? Senza fine. Il suo testamento spirituale? Ti lascio una canzone.; I paragoni pesanti e il coraggio di Mercedes: cosa ci lascia la prima vittoria di Kimi Antonelli?; La mia fiducia, i miei punti della patente, la mia dignità, si è preso tutto - Lorraine de Foucher.

Gino Paoli è morto, addio alla voce che ha cambiato la musica italiana: cosa ci lascia il maestro di 'Il cielo in una stanza'Gino Paoli è morto e con lui si chiude una stagione decisiva della cultura italiana, non soltanto della musica leggera. Aveva 91 anni e il suo nome, da decenni, era molto più di una firma in calce a u ... msn.com

A testa alta, la spiegazione del finale: chi incastra Virginia e che cosa ci lascia davveroChe cosa ci indica questo finale di stagione? La serie non vuole raccontare soltanto un colpevole, ma un sistema. La violenza digitale è il detonatore, ma l’obiettivo vero è il controllo, la ... ilmattino.it

Colpire una telecamera è colpire il diritto dei cittadini a sapere cosa finisce nei loro piatti. Giulia Innocenzi e il videomaker Giovanni De Faveri, inviati di Report, sono stati aggrediti con una spranga di ferro mentre documentavano le operazioni di un macello a - facebook.com facebook

Cara @gaiatortora, purtroppo c’è solo una cosa più difficile di saper perdere. Ed è saper vincere. Ti abbraccio x.com