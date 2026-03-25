Cosa cambia ora che sappiamo chi è Banksy il critico d’arte Viola | Non avevamo bisogno della sua identità
Recentemente, un'inchiesta di Reuters ha rivelato che l'identità dietro lo pseudonimo Banksy sarebbe Robin Gunningham. Questa scoperta ha suscitato discussioni tra critici e appassionati d'arte, che si sono chiesti quale impatto avrà questa rivelazione sulla percezione delle opere e sulla figura dell'artista. La questione, però, ha anche sollevato interrogativi sulla necessità di conoscere il vero nome di un artista anonimo.
Perché ci ossessiona l’identità di Banksy? L'inchiesta di Reuters è giunta a un nome: Robin Gunningham. Ma cosa cambia ora che sappiamo chi è? Fanpage.it lo ha chiesto al curatore e critico d'arte Eugenio Viola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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