Cosa cambia ora che sappiamo chi è Banksy il critico d’arte Viola | Non avevamo bisogno della sua identità

Recentemente, un'inchiesta di Reuters ha rivelato che l'identità dietro lo pseudonimo Banksy sarebbe Robin Gunningham. Questa scoperta ha suscitato discussioni tra critici e appassionati d'arte, che si sono chiesti quale impatto avrà questa rivelazione sulla percezione delle opere e sulla figura dell'artista. La questione, però, ha anche sollevato interrogativi sulla necessità di conoscere il vero nome di un artista anonimo.