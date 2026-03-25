corso gratuito da addetti mensa

Un corso gratuito per diventare addetti mensa sarà offerto a Desio dal Consorzio Desio Brianza a partire da aprile. Il programma è finanziato dal progetto Gol, che mira a favorire l’occupazione dei lavoratori. La formazione si rivolge a chi desidera acquisire competenze specifiche nel settore della ristorazione collettiva. La durata e i dettagli delle lezioni saranno comunicati prossimamente.

DESIO Il Consorzio Desio Brianza propone un corso gratuito per addetto mensa, finanziato dal programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), in partenza dal mese di aprile. Si tratta di una misura nata per rilanciare l’ occupazione in Italia e combattere la disoccupazione con la finalità di ridisegnare i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. Per il corso le iscrizioni sono già aperte. L’ operatore addetto mensa si occupa di preparare cibi a partire da semilavorati o di riscaldare cibi pronti, di servire gli stessi ai clienti, di tenere puliti gli ambienti, attrezzature e supporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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