Un’indiscrezione di mercato pubblicata dal quotidiano spagnolo riferisce che il difensore italiano si sta concentrando esclusivamente sulla sua nazionale. La notizia ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati, che seguono con attenzione gli sviluppi relativi alla sua carriera e alle eventuali trattative in corso. La situazione attuale sembra concentrarsi sulla volontà del giocatore di dedicarsi completamente alle imminenti competizioni internazionali.

2026-03-25 14:42:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Alessandro Bastoni ora ha la testa solamente sull’ Italia. Il difensore dell’Inter è alle prese con un infortunio subito nel derby contro il Milan per un fallo ai danni di Rabiot. L’ex Atalnta ha già saltato le ultime due partite di campionato dei nerazzurri, ma ha voluto comunque raggiungere i compagni di Nazionale a Coverciano per provare a recuperare in tempo per le partite dei playoff. Da capire se sarà a disposizione già per la semifinale contro l’Irlanda del Nord o se tornerà a disposizione di Gattuso solamente per l’eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – l’indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna

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