Convocazioni Doppia chiamata tra i grifoni Dopo Dottori anche Sheji

Il tecnico federale dell’Italia Under 18 ha convocato il calciatore del Perugia, Christian Dottori, per la fase di UEFA U19 Round 1 che si svolge a Glasgow e terminerà il primo aprile. Dopo Dottori, anche il calciatore Sheji è stato chiamato in nazionale. La doppia convocazione rappresenta un impegno simultaneo per i due atleti.

Il tecnico federale dell’Italia Under 18 Massimiliano Favo ha convocato il calciatore del Perugia Christian Dottori per l’ UEFA U19 Round 1 già in corso a Glasgow, fino al primo aprile. Dottori, che ha già collezionato diverse convocazioni in azzurro, aveva partecipato nei giorni scorsi allo stage della Nazionale Italiana Under 18 insieme al portiere del Perugia Primavera, Leonardo Vinti. Convocazione in Nazionale Albanese Under 19 per un altro calciatore del Perugia, Rikardo Sheji. Si allunga dunque la lista dei calciatori del settore giovanile del Perugia che si sono messi in mostra per le loro qualità fino a guadagnarsi la prestigiosa chiamata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Convocazioni. Doppia chiamata tra i grifoni. Dopo Dottori, anche Sheji Articoli correlati Perugia-Carpi: Grifoni all’incrocio dei playout, Tedesco cerca scossa dopo la sconfitta e ritrova slancio.Il Perugia ospita il Carpi al Pian di Massiano sabato 14 febbraio 2026 alle ore 17:30 in un match di vitale importanza per la Serie C del Girone B. NBA, i risultati della notte (3 febbraio): Alterne Sengun decisivo per i Rockets con un doppia doppia, bene anche Hornets e 76ersI Charlotte Hornets (23-28) allungano la striscia positiva a sette vittorie consecutive battendo i New Orleans Pelicans(13-39) per 114-95 grazie...