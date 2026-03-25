controllo targhe nei punti sensibili in arrivo diciotto nuove telecamere

Nel territorio comunale sono in fase di installazione diciotto nuove telecamere, che saranno collocate in punti sensibili. Il progetto mira ad ampliare il sistema di videosorveglianza esistente, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sulle targhe dei veicoli. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio volto a supportare le attività delle forze di polizia e a migliorare la sicurezza urbana.

Un nuovo passo avanti è stato compiuto nell’iter che porterà ad un aumento degli “ occhi elettronici ” presenti sul territorio comunale, allo scopo di garantire maggior sicurezza alla comunità e strumenti utili alla preziosa attività delle forze dell’ordine. Recentemente, infatti, è stato approvato il progetto esecutivo – redatto dalla società Cadf – per l’installazione di nuove telecamere di contesto e ‘targa-system” tra il capoluogo e le frazioni. L’operazione, del costo stimato di 241mila euro (214mila dei quali finanziati con risorse comunali e la parte restante con fondi riconosciuti dal Ministero dell’Interno ), prevede l’installazione di diciotto apparecchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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