Nella giornata di oggi, la polizia ha eseguito un'operazione di controllo straordinario nel capoluogo ionico, coinvolgendo diverse unità specializzate e forze di sicurezza. Durante l'intervento sono state denunciate 16 persone e segnalate nove per uso o possesso di droga. L'attività ha visto anche l'impiego di unità cinofile dedicate alla ricerca di sostanze stupefacenti e materiali esplosivi.

Tarantini Time Quotidiano Operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato nel capoluogo ionico, con servizi straordinari di controllo del territorio che hanno coinvolto Ufficio Prevenzione Generale, Squadra Mobile, Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e unità cinofile antidroga e antisabotaggio. Nel corso delle attività, nove persone sono state denunciate in stato di libertà perché sorprese mentre svolgevano abusivamente l’attività di parcheggiatore tra il centro cittadino, l’area del porto mercantile e la stazione ferroviaria. Tutti risultavano già destinatari di DACUR e sono stati denunciati anche per la violazione del provvedimento. Altre sette denunce sono scattate nei confronti di soggetti che non hanno rispettato le prescrizioni del DASPO urbano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli “Alto Impatto” a Taranto, 16 denunce e nove segnalazioni per droga

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