Contro Schlein le bordate incrociate di Prodi e Franceschini E la segretaria si rifugia sotto l’ombrello di Landini

Prodi e Franceschini hanno rivolto critiche nei confronti di Schlein, mentre la segretaria si è affidata al sostegno di Landini. Entrambi i politici hanno espresso riserve sull'esito del referendum, indirizzando messaggi ufficiali che sembrano rivolti alla leader del partito. La situazione riflette tensioni interne e divergenze di opinione all’interno del fronte politico coinvolto.

Il kingmaker e il padre nobile: entrambi frenano gli entusiasmi del campo largo per l’esito dell referendum, lanciando messaggi neanche troppo velati a Elly Schlein. In due diverse interviste, rispettivamente su Repubblica e La Stampa, Romano Prodi e Dario Franceschini tornano a mettere in discussione la leadership della segretaria dem. Certo, non apertamente, ma abbastanza da far capire che nulla è scontato da qui alle politiche. L’avvertimento da cui si parte è quello di non commettere l’errore di ritenere che i voti per il No siano ascrivibili ai partiti, ma poi a prendere piede è il vero tema politico che si è aperto già prima delle urne: le primarie e, dunque, la guida di quel campo largo che ancora fatica a farsi davvero proposta politica, ma che già si accapiglia al suo interno su chi deve diventarne leader indiscusso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Contro Schlein le bordate incrociate di Prodi e Franceschini. E la segretaria si rifugia sotto l’ombrello di Landini Articoli correlati Quando la scena dem si fa fosca (vedi ddl antisemitismo), Schlein si rifugia nella Genova di Silvia SalisSindaca e segretaria dem si vedono a margine delle celebrazioni per Guido Rossa e parlano di sicurezza. Schlein da Sant’Egidio a parlare di pace: così la segretaria tesse la rete col mondo cattolico essenziale per le primarie del centrosinistra“Evidentemente l’accelerazione sulla legge elettorale è il frutto della preoccupazione per l’esito referendario”. Una selezione di notizie su Contro Schlein Giuseppe Conte contro Elly Schlein: con chi prepara il trappoloneCome l’Olandese volante, il vascello fantasma che solca i mari in eterno. Senza una meta. È il destino del campo largo, che dopo la vittoria referendaria riprende a dilaniarsi esattamente nello stesso ... msn.com Referendum, la sinistra pensa di aver vinto le elezioni. Schlein: Tutti a piazza del Popolo!Da Maurizio Landini a Elly Schlein, dalla premiata ditta Bonelli-Fratoianni a Giuseppe Conte, tutta la sinistra festeggia il successo del No al ... iltempo.it