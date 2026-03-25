Contro la flotta ombra l’Europa sequestra l’Ucraina colpisce

La nave petroliera Fina A, appartenente alla flotta ombra russa, ha effettuato una manovra improvvisa mentre si trovava in navigazione verso la Russia. Nei giorni scorsi, l'Eurocontrol ha sequestrato diverse imbarcazioni sospettate di essere legate ad attività illegali, mentre le autorità ucraine hanno condotto operazioni militari contro obiettivi russi. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

Il caso della Deyna abbordata dai francesi conferma un cambio di passo contro le navi di Putin. Che valuta contromisure armate Trump, Putin, gli ayatollah. Ogni potenza insegue un suo ordine mondiale L'Iran tenta di proiettare forza e potere. La scommessa del regime in guerra Mentre navigava verso la Russia, con una rapida giravolta, la petroliera Fina A appartenente alla flotta ombra russa, sabato scorso ha virato la sua prua di 180 gradi e si è messa a girovagare nel Mare del Nord a poche decine di miglia nautiche dalla Norvegia. Senza dare troppo nell’occhio, la nave ha cambiato stato di bandiera ed è passata da quello di Timor est a quello della Guinea Equatoriale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Contro la flotta ombra l’Europa sequestra, l’Ucraina colpisce Articoli correlati La Francia sequestra una petroliera "flotta ombra" russaUna petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa è stata sequestrata dalla Marina francese. Francia sequestra nel Mediterraneo petroliera della flotta ombra russa. «Operazione con nostri alleati»«Oggi l'Ue ha stanziato i primi 10 milioni di euro per un nuovo tribunale speciale incaricato di perseguire i leader russi per il loro ruolo nella... Russians arm oil tankers with missiles and drones; tanker war against US and Europe in oceans Una selezione di notizie su Contro la flotta ombra l'Europa... Temi più discussi: Metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo: il WWF chiede l’intevento dell’UE; Francia ferma nave russa della flotta ombra sotto sanzioni; I riflessi strategici dell’instabilità energetica; La Marina francese ferma petroliera della flotta ombra sotto falsa bandiera. Ecco perché l’aumento dei prezzi del petrolio potrebbe aiutare le navi della flotta ombra russaL'aumento del prezzo del petrolio sta compromettendo gli sforzi dell'Unione Europea per reintrodurre la flotta ombra di petroliere russe sanzionate ... energiaoltre.it Petrolio, la Russia guadagna 193 miliardi di euro contro i 14,5 dell'Europa: così la flotta ombra aggira le sanzioni«Nonostante la dipendenza della Russia dalle petroliere ombra sanzionate, i volumi di esportazione del greggio sono superiori del 6% rispetto al periodo pre-invasione». A certificarlo è un report ... ilmessaggero.it In Europa stoccaggi di gas sotto la soglia critica, rischio blackout ...Continua - facebook.com facebook La Germania continua a fare da perno all'Europa, restando la seconda potenza mondiale e la leader del continente europeo. Ma l'IA non era la tecnologia di punta. x.com