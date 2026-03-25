Contratto e aumenti stipendiali | se si firma il 1 Aprile quando avrò i soldi? Ecco le date possibili

Se il rinnovo del contratto per il settore Istruzione e Ricerca 2025-2027 viene firmato il 1° aprile 2026, gli effetti sugli stipendi di docenti e personale ATA non si verificheranno subito, ma nemmeno troppo in là nel tempo. Le date precise in cui si vedranno gli aumenti dipendono dai tempi di pubblicazione e applicazione ufficiale dell’accordo. Attualmente, non sono state comunicate le scadenze esatte per l’implementazione degli aumenti salariali.