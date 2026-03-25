Contratto e aumenti stipendiali | se si firma il 1 Aprile quando avrò i soldi? Ecco le date possibili
Se il rinnovo del contratto per il settore Istruzione e Ricerca 2025-2027 viene firmato il 1° aprile 2026, gli effetti sugli stipendi di docenti e personale ATA non si verificheranno subito, ma nemmeno troppo in là nel tempo. Le date precise in cui si vedranno gli aumenti dipendono dai tempi di pubblicazione e applicazione ufficiale dell’accordo. Attualmente, non sono state comunicate le scadenze esatte per l’implementazione degli aumenti salariali.
Se il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027 dovesse essere firmato il 1° aprile 2026, gli effetti sugli stipendi di docenti e personale ATA non sarebbero immediati nello stesso giorno, ma nemmeno lontani nel tempo. Il meccanismo previsto dalla bozza contrattuale è quello tipico dei rinnovi pubblici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Contratto 25/27 e aumenti stipendiali, verso la firma il 1° aprile: aumenti in tre tranche, tutte le cifre, il nodo del recupero 2013. Le reazioni dei sindacatiPotrebbe arrivare il 1° aprile la firma della parte economica del contratto scuola 2025-2027.
Nuovi aumenti stipendiali docenti e ATA: si riaprono le trattative per il contratto 2025/27. Sindacati convocati giorno 11 marzoL’Aran ha convocato le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali rappresentative per l’apertura della trattativa sul rinnovo del Contratto...
Aggiornamenti e notizie su Contratto e aumenti stipendiali se si...
Temi più discussi: Aumenti stipendiali dal 1° aprile, verso la chiusura del contratto scuola. 150 euro medi mensili, middle management riconosciuto, ordinamenti ATA. Tutti i contenuti; Scuola, si va verso il rinnovo del contratto. In arrivo nuovi aumenti: ecco di quanto; Nuovo contratto scuola, le tabelle degli aumenti: per i docenti sino a 185 euro in più al mese; Scuola, dal nuovo contratto fino a 185 euro in più per i prof. Tutti gli aumenti.
Contratto 25/27 e aumenti stipendiali, verso la firma il 1° aprile: aumenti in tre tranche, tutte le cifre, il nodo del recupero 2013. Le reazioni dei sindacatiPotrebbe arrivare il 1° aprile la firma della parte economica del contratto scuola 2025-2027. È quanto emerso dall’ultimo incontro all’Aran del 24 marzo, secondo quanto riferito da fonti sindacali ad ... orizzontescuola.it
Rinnovo contratto scuola, aumenti per i docenti: ecco tutte le cifre, previsto anche una tantum per gli AtaRinnovo contratto scuola, a che punto siamo? Ieri, 24 marzo, alle ore 14:30, si è svolto il secondo incontro relativo alla trattativa dele CCNL personale comparto Istruzione Ricerca 2025 – 2027, dopo ... tecnicadellascuola.it
Buongiorno inserendo il Pos vistruale online e non fisico di Paypal non avendo il contratto di convenzionamento cosa mettete Visto che in base alle informazioni rilasciate dall'Ade c'è scritto che non serve che caos - facebook.com facebook
Bilancio, 408 milioni in più per la Provincia nel periodo 2026-2028. Parte dei fondi destinata alle trattative sul contratto collettivo intercompartimentale #ANSA x.com