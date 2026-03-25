Continassa Juve | terzo giorno di riposo per i bianconeri

La squadra della Continassa ha trascorso il terzo giorno consecutivo di riposo. Le ultime notizie riguardano la preparazione in vista del prossimo impegno, con aggiornamenti su infortunati e tempi di recupero. Sono state riportate anche informazioni su giocatori diffidati e altre novità relative alla rosa. La formazione continua a seguire un programma mirato in attesa di tornare in campo.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha usufruito oggi del terzo dei quattro giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti per questa prima settimana di pausa per le nazionali. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Holm: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Rientro tra un mese. Probabili formazioni Juve Genoa: le possibili scelte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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