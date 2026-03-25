In un colpo di scena politico, l’ex premier ha annunciato la sua adesione alle primarie per contrastare la candidata alla segreteria del partito. Nel frattempo, nel quartier generale dell’alleanza di centrosinistra, l’atmosfera si è fatta tesa, con alcuni membri che hanno espresso disappunto e confusione dopo l’esito del recente referendum. La situazione si fa sempre più complessa in vista delle prossime scelte politiche.

Mentre i resti del governo cercano ancora di capire cosa sia successo con l’ultimo referendum, nel quartier generale del campo largo l’aria è diventata improvvisamente frizzantina, per alcuni addirittura irrespirabile. Non è solo il profumo della vittoria, ma quello, ben più pungente, della competizione interna. Il leader M5s cavalca i sondaggi e lancia la sfida ai dem. Giuseppe Conte, l’uomo che un tempo guardava alle primarie del Pd come a un reperto archeologico della Prima Repubblica, ha deciso di rispolverare il gazebo e ha deciso di farlo non appena si sono chiuse le urne. L’ex avvocato del Popolo, forte della vittoria del No che ha prontamente rivendicato, ha spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Conte si converte alle primarie per mettere Schlein all’angolo

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