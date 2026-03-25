conte per il prossimo mercato punta un gioiellino del como

Il tecnico del Napoli ha manifestato interesse per un giocatore del Como in vista della prossima sessione di mercato. Si tratta di un calciatore considerato un talento emergente, che ha attirato l’attenzione del club azzurro. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi mesi, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali da entrambe le parti.

In vista della prossima sessione di mercato il tecnico del Napoli Conte ha puntato un calciatore del Como per rinforzare la rosa azzurra per la prossima stagione. “Maximo Perrone del Como resta il primo obiettivo del Napoli per l’estate. Sondaggi già iniziati. Il Como non ha fretta e necessità di cedere l’argentino (il Manchester City ha la recompra e il 30% sulla futura rivendita). In caso di addio, il Como avrà due centrocampisti: il primo sarà un mediano di struttura, fisico ed esperienza”. Ssc Napoli, la radio ufficiale: “Castel Volturno sono riecheggiate le urla di Sarri! Hamsik ha.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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