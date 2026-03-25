Confini bloccati | vittoria per Francavilla e Polia contro

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza definitiva che impedisce qualsiasi modifica ai confini amministrativi tra Filadelfia e i comuni vicini. La decisione riguarda esclusivamente le aree coinvolte e vieta interventi di riorganizzazione territoriale in quella zona. La sentenza mette fine a ogni tentativo di spostamento o ridefinizione dei confini tra le amministrazioni interessate.

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza definitiva che blocca qualsiasi tentativo di modificare i confini amministrativi tra Filadelfia e i comuni limitrofi. La decisione, presa nel 2026, conferma la giurisdizione attuale dei territori contesi a favore di Francavilla Angitola e Polia. Questa sentenza pone fine a un lungo periodo di contestazioni legali tra le amministrazioni locali della provincia di Vibo Valentia. L’esito giudiziario rappresenta una vittoria per gli enti che hanno difeso l’integrità del proprio territorio contro proposte di accorpamento avanzate da Filadelfia. Il primo cittadino di Francavilla Angitola ha espresso soddisfazione per il riconoscimento delle ragioni giuridiche presentate dai suoi uffici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confini bloccati: vittoria per Francavilla e Polia contro Articoli correlati Cucine da incubo senza confini su TV8: Cannavacciuolo oltrepassa i confini italianiNuova stagione di Cucine da incubo su TV8: Antonino Cannavacciuolo oltrepassa i confini italiani per salvare un ristorante in Germania Per la prima... Napoli: licenziamenti bloccati, vittoria dei lavoratoriNel cuore della Prefettura di Napoli, la tensione si è sciolta: l’azienda Harmont & Blaine ha ritirato ufficialmente la procedura di licenziamento...