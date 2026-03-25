Nel 2003, durante una giornata di voto, un militante ha scritto un testo che rivela sentimenti di malinconia e riflessioni personali. Le sue confessioni sono state condivise in un momento successivo al referendum, offrendo uno sguardo sulle emozioni vissute dopo l’evento elettorale. Il testo contiene considerazioni sullo stato d’animo e sui ricordi legati a quella data, senza entrare nel merito delle scelte politiche o dei risultati.

In questo momento si sono appena chiuse le urne, ma il bello di lavorare in un giornale è che sai sempre tutto prima di tutti. C’è sempre qualcuno che ha appena parlato con il Quirinale, il Consiglio degli Ulema o Buckingham Palace. C’è sempre un sondaggio segreto che circola alla Banca d’Italia o alla Cia, da cui si evincono le stesse scemenze che si dicevano il giorno prima al bar, in televisione e su tutti i giornali. Il bello è che quando facevo il militante, e i risultati li seguivo in sezione, ricordo che arrivavano esattamente le stesse voci, gli stessi tipi, le stesse clamorose rivelazioni. Nello stesso preciso momento. A quel tempo la chiamavamo l’ora dei cialtroni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Confessioni post-referendarie di un militante malinconico

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