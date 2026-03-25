Confesercenti sceglie Fattorini

Confesercenti Fano ha annunciato l’elezione di Beatrice Fattorini come nuova presidente della zona di Fano e Valle del Metauro. La nomina è avvenuta all’unanimità dal direttivo nel corso di un’assemblea recente. Fattorini prende il posto precedente e guiderà le attività dell’associazione nella zona. La sua nomina segna un cambio di leadership all’interno dell’organizzazione locale.

Confesercenti Fano riparte con una guida al femminile: Beatrice Fattorini (foto) è la nuova presidente per la zona di Fano e Valle del Metauro, eletta all’unanimità dal direttivo nei giorni scorsi. Fanese, agente di commercio nel settore dei pubblici esercizi e della ristorazione, Fattorini prende il timone in una fase complessa per il tessuto economico locale, ma con una linea chiara: affrontare le difficoltà senza perdere la prospettiva. "Accolgo con orgoglio e senso di responsabilità questo incarico, conscia del momento ma convinta che con impegno si possano ottenere risultati positivi". Accanto a lei, un direttivo che tiene insieme commercio, turismo e servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti sceglie Fattorini Articoli correlati Addetti alle pulizie segretari e fattoriniAnnunci di lavoro pubblicati ai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. ?Paolo Capone: «Landini ha lasciato i fattorini senza tutele»I rider che portano il cibo a casa vogliono essere trattati come lavoratori autonomi e ora Ugl chiede che il contratto voluto dal sindacato guidato...