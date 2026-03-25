Il 28 marzo alle 18, presso l'Auditorium Pollini, si terrà il concerto delle palme, parte della rassegna “I Sabati del Conservatorio”. L'evento prevede un programma di musica sacra, in preparazione alla Pasqua, e si svolgerà nel consueto orario della manifestazione. La serata si inserisce nelle tradizioni della rassegna e si svolge nel rispetto delle modalità abituali dell'appuntamento.

In preparazione della Pasqua, il 28 marzo, al consueto orario delle 18, il palcoscenico della rassegna “I Sabati del Conservatorio”, di casa all’Auditorium Pollini, come da tradizione proporrà uno speciale Concerto delle Palme, un emozionante programma di musica sacra che quest’anno vedrà l’esecuzione della Missa dolorosa di Antonio Caldara e dello splendido solenne Magnificat in re maggiore BWV 243 di Johann Sebastian Bach. A dirigere l’Ensemble strumentale e vocale del Conservatorio sarà il M° Francesco Loregian. La meravigliosa Missa dolorosa fu una delle ultime composizioni per la messa di Caldara, compositore veneziano del Barocco, con una carriera che l’ha portato in tutta Europa, che ha influenzato lo stesso Bach e Telemann. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Concerto delle palme al Pollini per la rassegna “I Sabati del Conservatorio”

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