Con L’Empireo le donne sovvertono il maschilismo

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 il teatro Manzoni presenta la stagione della “Grande prosa” con lo spettacolo “L’Empireo”. La pièce, intitolata anche “The Welkin”, è scritta da Lucy Kirkwood e diretta da Serena Sinigallia. Lo spettacolo affronta temi legati al ruolo delle donne e alla lotta contro il maschilismo.

La stagione della “Grande prosa“ del teatro Manzoni continua venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 con “ L’Empireo “, “ The Welkin “ di Lucy Kirkwood, per la regia di Serena Sinigallia. Traduzione Monica Capuani e Francesco Bianchi; produzione del Teatro Carcano, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Stabile di Bolzano, LAC - Lugano Arte Cultura. Serena Sinigaglia inviterà a riflettere sulle tematiche di genere senza retorica grazie a un testo militante, avvincente e divertente. "Amo l’epica, amo la coralità, amo la sfumatura tragicomica: L’Empireo è tutto questo insieme. E non basta: ti racconta una storia avvincente. È un testo contemporaneo che osa essere ambientato nel ‘700, precisamente nel marzo del 1759. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con “L’Empireo“ le donne sovvertono il maschilismo Articoli correlati Chiesa: il maschilismo allontana le donne fedeliUn documento emerso in occasione del Sinodo evidenzia come, all’interno della Chiesa cattolica, permangano dinamiche maschiliste che generano disagio... Eleonora Daniele: "La lotta al bullismo passa per noi donne. Combatto quotidianamente contro il maschilismo"La conduttrice di "Storie Italiane" è un punto di riferimento nel gionalismo impegnato nel sociale "Continuo a seguire le storie oltre la cronca, per... Altri aggiornamenti su Con L'Empireo le donne sovvertono il... Temi più discussi: Con L’Empireo le donne sovvertono il maschilismo; L’Empireo per la regia di Serena Sinigaglia in scena martedì 24 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine; Una giuria di donne per giudicare la vita; Dodici donne, una sentenza: L’Empireo di Lucy Kirkwood al Teatro Manzoni. Una giuria di donne per giudicare la vitaStasera al teatro comunale di Russi lo spettacolo ’L’Empireo - The Welkin’ scritto da Lucy Kirkwood. msn.com Dodici donne, una sentenza: L’Empireo di Lucy Kirkwood al Teatro ManzoniUn ritratto intenso e attuale che affronta le tematiche di genere senza retorica grazie a un testo militante, avvincente e divertente. mbnews.it A #Lodi sabato 2q marzo si terrà lo #Spettacolo : L'EMPIREO #ViViCrema #eventilodi Teatro alle Vigne - facebook.com facebook