Comunicazione lavoro usurante 2026 scadenza vicina | come trasmetterla

Entro la fine del mese, le aziende devono inviare la comunicazione annuale riguardante le lavorazioni usuranti svolte nel 2025. Questo adempimento riguarda i datori di lavoro e rappresenta un obbligo che deve essere rispettato entro la scadenza stabilita. La comunicazione serve a documentare le attività svolte durante l’anno precedente e deve essere trasmessa secondo le modalità previste dalla normativa.

Entro fine mese, i datori di lavoro sono chiamati a rispettare un adempimento fondamentale. Ci riferiamo all’ invio della comunicazione annuale relativa alle lavorazioni usuranti svolte nel 2025. È un obbligo previsto dal d. lgs. 672011, che ha introdotto una disciplina specifica per tutelare i dipendenti impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, consentendo loro — in presenza di determinati requisiti — di accedere al pensionamento anticipato. Vediamo allora più da vicino questo adempimento a scadenza ormai ravvicinata. Cos’è la comunicazione dei lavori usuranti. La comunicazione annuale è uno strumento di monitoraggio con cui il Ministero del Lavoro raccoglie informazioni utili sulle attività lavorative più faticose. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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