Comunicato Stampa | LovatResistereVeneto | Proposta normativa per riconoscere condizione insularità funzionale Venezia

Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, un consigliere regionale ha presentato una proposta normativa volta a riconoscere la condizione insularità funzionale di Venezia. La proposta mira a definire formalmente lo status di Venezia come territorio insulare e a individuare eventuali conseguenze amministrative e legislative. La discussione sulla proposta continuerà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare a una decisione finale.

Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto), ha presentato il Progetto di legge statale, a firma Lovat e Szumski, da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, dal titolo “Riconoscimento della condizione di insularità del territorio di Venezia e della isole della Laguna e misure per il superamento degli svantaggi derivanti.” La proposta normativa, che nasce dall'esigenza di riconoscere ufficialmente la specificità territoriale della città di Venezia e delle sue isole lagunari, individuandone la condizione di insularità... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Lovat(ResistereVeneto):“Proposta normativa per riconoscere condizione insularità funzionale Venezia" Articoli correlati Comunicato Stampa: Seconda commissione vota all'unanimità proposta normativa che modifica la disciplina demanio lacualeLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e... Una raccolta di contenuti su Comunicato Stampa Argomenti discussi: Convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente’; Comunicato Stampa | Convegno ' Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell' Occidente'. Comunicato Stampa: Convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente’(Arv) Venezia, 19 marzo 2026 Oggi pomeriggio, la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini ha ospitato il convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente’, organizzato ... laprovinciacr.it