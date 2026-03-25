Comunicato Stampa | Gruppo Fratelli d' Italia | DEFR Consiglio regionale rafforza il documento Ora avanti spediti

Da iltempo.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale ha approvato un aggiornamento del documento DEFR, con il Gruppo Fratelli d'Italia che ha espresso soddisfazione per il rafforzamento dello stesso. La decisione permette di proseguire con maggiore celerità nelle successive fasi di attuazione. La responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di...

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