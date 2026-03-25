Comuni Ricicloni di Legambiente | ecco le eccellenze
Ogni anno, Legambiente pubblica il rapporto “Comuni Ricicloni”, che identifica le amministrazioni locali con i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. La classifica si basa sulla quantità di rifiuti differenziati e sulla riduzione dei rifiuti indifferenziati prodotti dai territori. Le città premiate si distinguono per le pratiche di raccolta differenziata e per l’attenzione alla sostenibilità ambientale.
L’impegno dei territori nella gestione sostenibile dei rifiuti trova ogni anno una fotografia nel rapporto “Comuni Ricicloni” di Legambiente, che premia le amministrazioni più virtuose nella raccolta differenziata e nella riduzione dell’indifferenziato. Un riconoscimento che guarda non solo alle quantità raccolte ma anche alla qualità dei materiali destinati al riciclo. Per entrare nella classifica, infatti, non basta superare determinate percentuali di raccolta differenziata: Legambiente richiede almeno il 72% di differenziata e una qualità molto elevata della frazione organica, con materiale compostabile superiore al 95%. Solo con questi parametri il rifiuto raccolto può essere realmente valorizzato nei processi industriali di riciclo, trasformandosi in nuova materia prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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