compreso il rischio di equilibri alterati

Un avvocato del Foro di Varese, membro della camera penale, ha partecipato attivamente alla campagna referendaria contro la riforma della giustizia, prendendo parte a incontri pubblici e confronti sul territorio. La sua presenza si è concentrata sulla discussione dei potenziali rischi di alterazione degli equilibri giudiziari legati alla proposta di modifica normativa.

Avvocato del Foro di Varese per la camera penale, Fabio Ambrosetti si è speso in prima persona nella campagna referendaria per il No alla riforma della giustizia, partecipando a incontri pubblici e confronti sul territorio. All’indomani del risultato Ambrosetti offre una lettura che va oltre la contrapposizione politica. Il risultato è stato netto, l’Italia ha scelto il No. Cosa ha portato ad una vittoria così ampia? "Gli italiani hanno compreso che la riforma nascondeva elementi molto rischiosi. La separazione delle carriere era solo una parte del progetto e, di fatto, rappresentava un cavallo di Troia per introdurre cambiamenti che avrebbero alterato l’equilibrio tra i poteri dello Stato, indebolendo l’indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Mi perdoni, ma non credo abbia compreso il mio post. Non ho detto che lei non ha mai scritto sul merito della riforma, ho commentato il suo post che estrapola una uscita infelice di un esponente politico (molto limitato) a supporto della sua legittima posizione s x.com