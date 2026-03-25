Completati i lavori riapre il pontile di Vasto Marina

Dopo un intervento di consolidamento dei piloni portanti, il pontile di Vasto Marina è stato riaperto e può essere nuovamente utilizzato. I lavori sono stati completati, rendendo di nuovo accessibile la struttura ai visitatori e ai diportisti. La riapertura segna la fine di un intervento di manutenzione che ha interessato la struttura nel suo complesso.

Torna pienamente fruibile il pontile di Vasto Marina dopo i lavori di consolidamento dei piloni portanti. L'intervento ha riguardato, in particolare, il rafforzamento dei piloni e le operazioni di manutenzione delle parti più esposte all’azione del mare e degli agenti atmosferici garantendo così più sicurezza, tutela della struttura e valorizzazione di uno dei simboli più amati del litorale vastese. «Manteniamo un impegno importante nei confronti della nostra comunità – dichiara il sindaco Francesco Menna –. Il pontile di Vasto Marina non è soltanto una struttura sul mare, ma un luogo identitario, un punto di incontro e uno dei simboli più riconoscibili della nostra costa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Completati i lavori, riapre il pontile di Vasto Marina Articoli correlati L'annuncio di D'Incecco (Lega): "Completati i lavori sulla Tiburtina a Turrivalignani che riapre al traffico"Completati i lavori Anas sulla Tiburtina Ss5 nel territorio di Turrivaligani, con la riapertura al traffico dopo mesi di interruzione. Terminati i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di Marina di RavennaDa lunedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di Viale dei Mille a Marina di Ravenna e la settimana successiva quello di Viale Virgilio a...