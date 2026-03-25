Comotto protagonista anche con la maglia della Nazionale | gol contro l’Ungheria Under-19

Christian Comotto ha segnato un gol con la maglia della Nazionale Under-19 durante la partita contro l’Ungheria. Il giocatore, già sotto osservazione per le sue prestazioni con il club di appartenenza, ha contribuito alla vittoria della squadra. La gara si è svolta in un contesto internazionale, e Comotto ha dimostrato di essere tra i giovani promesse del calcio italiano.

Christian Comotto sempre più protagonista in campo, che sia col club o con la maglia azzurra della Nazionale italiana poco cambia. Il centrocampista è un prodotto del settore giovanile rossonero, emerso negli ultimi anni come un talento davvero importante su cui puntare per il futuro del club di Via Aldo Rossi. In questa stagione, il classe 2008 sta giocando lontano da Milanello. Infatti, Comotto è attualmente in prestito allo Spezia, in Serie B. Di settimana in settimana si sta dimostrando uno dei punti fermi della formazione ligure, sfornando prestazioni sempre più convincenti che gli hanno permesso di vestire la maglia dell'Italia Under-19 in questa pausa per le Nazionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Comotto protagonista anche con la maglia della Nazionale: gol contro l’Ungheria Under-19 Articoli correlati Ex Milan, Liberali torna protagonista: primo gol in Serie B con la maglia del CatanzaroEra il 15 dicembre 2024 quando nel match contro il Genoa ha debuttato da titolare Mattia Liberali. Leggi anche: È tornato il trifoglio adidas anche sulla maglia della Nazionale Tutti gli aggiornamenti su Ungheria Under Italia Under 19, successo rotondo all'esordio nelle qualificazioni europee: 3-0 all'Ungheria, segna anche Comotto del MilanLe giovanili azzurre proseguono la loro ottima giornata, grazie alla vittoria della Nazionale Italiana Under 19. Comincia con un successo netto e rotondo il percorso della formazione giovanile azzurra ... calciomercato.com L'Italia più giovane vince, successi per le Under azzurre: a segno anche Idrissou dell'Inter e Arena della RomaL'Under 19 di Bollini vince 3-0 contro l'Ungheria, a segno anche Comotto, centrocampista di proprietà del Milan. Nell'Under 18 invece brilla Arena della Roma. msn.com