La Commissione Europea ha annunciato un investimento di 200 milioni di euro destinato a finanziare la realizzazione di cavi sottomarini. La somma sarà utilizzata per migliorare le infrastrutture digitali in Europa. Il rappresentante ha dichiarato che questo progetto rappresenta un’opportunità strategica per la regione calabrese. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Commissione Europea, 200 milioni per i cavi sottomarini. Princi: “Occasione strategica per la Calabria”. La Commissione Europea ha stanziato 200 milioni di euro per lo sviluppo dei cavi sottomarini e delle infrastrutture digitali, un investimento che punta a rafforzare la sicurezza, la resilienza e l’autonomia tecnologica dell’Unione. A sottolinearne la portata è l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, che definisce la misura “un passo decisivo per costruire un’Europa più sicura, resiliente e tecnologicamente autonoma”. Princi insiste sul valore politico dell’intervento: “Non si tratta solo di investimenti infrastrutturali, ma di una scelta politica chiara: rafforzare la nostra sovranità digitale in un mondo sempre più complesso e competitivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Commissione Europea investe 200 milioni nei cavi digitali

Articoli correlati

La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitaleMilano, 16 gennaio 2026 – La Commissione europea accelera sulla costruzione della sovranità tecnologica dell’Unione e sul rafforzamento della sua...

La Commissione UE aumenta la sicurezza dei cavi sottomarini con un investimento di 347 milioni di euro e nuovi strumentiLa Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 347 milioni di euro per progetti strategici di cavi sottomarini, tra cui un bando da 20...

Aggiornamenti e notizie su Commissione Europea

Temi più discussi: L’Europa rafforza la propria resilienza digitale; Crisi petrolifera e ritorno al nucleare: l'Europa scommette sui mini reattori modulari; Investe una donna e scappa Caccia al conducente dell’auto.

Giusi Princi: ‘L’Europa investe 200 milioni nelle infrastrutture digitali’La Commissione Europea ha deciso di investire 200 milioni di euro nello sviluppo dei cavi sottomarini e delle infrastrutture digitali. È un passo decisivo per costruire un’Europa più sicura, ... citynow.it

Ue: Commissione mette a disposizione 200 milioni per cavi sottomarini e infrastrutture digitaliLa Commissione europea ha messo a disposizione 200 milioni di euro per progetti relativi a cavi sottomarini e infrastrutture digitali. agenzianova.com

L'ordine scritto per il dispiegamento è atteso a ore. La presidente della Commissione europea: «Solo quando le tensioni saranno cessate si potrà prendere in considerazione un'operazione» - facebook.com facebook

Biglietti dei Mondiali troppo cari: le associazioni di tifosi presentano un reclamo formale alla Commissione europea contro la FIFA x.com