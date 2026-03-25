A Cantù si sta procedendo con l’attivazione di un nuovo commissariato di pubblica sicurezza. Nella giornata di lunedì 23 marzo 2026 si è svolto un incontro in Prefettura a Como, alla presenza di rappresentanti istituzionali. Durante l’incontro sono state definite la sede del commissariato e i primi passi operativi da mettere in atto. La riunione ha coinvolto il sottosegretario all’Interno, il prefetto e il sindaco.

Si accelera sull’istituzione del nuovo commissariato di pubblica sicurezza a Cantù. Nella giornata di lunedì 23 marzo 2026 si è tenuto in Prefettura a Como un incontro di aggiornamento che ha riunito il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il prefetto Corrado Conforto Galli, il sindaco di Cantù Alice Galbiati e il questore Filippo Ferri. Al centro del confronto, lo stato di avanzamento dell’iter e i prossimi passaggi per arrivare all’attivazione del presidio. “In meno di tre mesi – dichiara il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni - abbiamo ottenuto l’istituzione del presidio comasco da parte del Comitato nazionale sicurezza e il decreto del Ministro dell’Interno con la certificazione di legittimità da parte della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Commissariato di polizia a Cantù, sprint in prefettura: individuata la sede e pronti i primi passi operativi

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