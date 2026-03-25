Un oggetto insolito ha attirato l’attenzione online grazie alla partecipazione di un ex presidente come testimonial. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando curiosità tra gli utenti. Nel frattempo, una donna ha condiviso un episodio legato all’elezione presidenziale del 2016, riferendo come quel momento abbia portato alla creazione di un prodotto particolare.

C’è un momento nella vita in cui la frustrazione si trasforma in creatività. Per Michelle Rubel, quel momento è arrivato con l’elezione presidenziale del 2016. Non è scesa in piazza con cartelli, non ha scritto post infuocati sui social. Ha fatto qualcosa di molto più tangibile: ha creato uno spazzolino da water con la faccia di Donald Trump. E quel gesto, nato come valvola di sfogo personale, si è trasformato in un fenomeno virale che ha venduto oltre 10.000 unità in pochi mesi. Il prodotto si chiama Commander in Crap, un nome che non lascia spazio a fraintendimenti. Raffigura l’ex presidente con i suoi capelli biondo-arancio, vestito con l’iconico completo blu, camicia bianca e cravatta rossa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Commander in Crap: Donald Trump è il testimonial di un oggetto molto particolare (che ha fatto il giro del web)

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