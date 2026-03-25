Come stanno i ragazzi? A Vasto un nuovo progetto destinato agli studenti

A Vasto, circa 100 studenti dell'istituto superiore Palizzi-Mattei parteciperanno a un nuovo progetto promosso dalla fondazione Conad ETS. L'iniziativa è rivolta agli studenti e mira a coinvolgerli in attività legate all'ambito scolastico. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto.

È stato destinato a circa 100 studenti dell’istituto superiore Palizzi-Mattei il nuovo progetto scuola di fondazione Conad ets. Si tratta del nuovo appuntamento di “Come stanno i ragazzi? Il benessere psico-sociale delle nuove generazioni”, realizzata da Unisona, a cui ha partecipato Conad Adriatico di Vasto, prendendo parte alla diretta nazionale in live streaming. La diretta nazionale ha coinvolto complessivamente 25.500 studenti di 249 scuole secondarie di secondo grado da tutta Italia e ha visto la partecipazione di Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro e tra i principali esperti italiani di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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