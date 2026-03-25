Come funziona il dispositivo a comando oculare del CNR che ha permesso il suicidio assistito di Libera

Una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla ha utilizzato un dispositivo a comando oculare sviluppato dal CNR per portare a termine il suo suicidio assistito. Il dispositivo consente di controllare un computer con i movimenti degli occhi, permettendo di selezionare le opzioni e attivare le funzioni desiderate. Questa tecnologia ha facilitato l'atto in una situazione di gravissima disabilità.

Grazie a un dispositivo a comando oculare sviluppato appositamente dal CNR, una donna toscana di 55 anni affetta da una grave forma di sclerosi multipla si è tolta la vita con la procedura del suicidio medicalmente assistito. Libera, nome di fantasia, ha dovuto attendere due anni perché a causa della tetraparesi non poteva somministrarsi il farmaco letale con i macchinari standard. Usando il movimento degli occhi ha potuto attivare una pompa e infondersi il farmaco per via endovenosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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