come diventare i dirigenti di domani

È iniziato recentemente un corso di formazione promosso da Confartigianato Lecco, rivolto ai futuri dirigenti. Il percorso prevede cinque incontri che si svolgeranno fino a luglio e coinvolge i membri dell’Assemblea, inclusi presidenti e consiglieri di diverse realtà. L’obiettivo è preparare i partecipanti a svolgere ruoli di responsabilità nelle organizzazioni.

Un percorso per rafforzare competenze, identità e capacità di rappresentanza dopo il rinnovo degli organi associativi: l'iniziativa di Confartigianato Lecco, tra confronto e formazione I dirigenti di domani si costruiscono oggi. Ha preso il via in questi giorni il corso di formazione per dirigenti 2026, promosso da Confartigianato Lecco: un ciclo di 5 incontri che accompagnerà fino a luglio i componenti dell’Assemblea, costituita da presidenti e consiglieri di tutte le categorie e le zone ed estesa ai membri dei Movimenti. L’iniziativa nasce all’indomani della lunga stagione dei rinnovi associativi che ha caratterizzato lo scorso anno e che ha portato a un significativo rinnovamento della classe dirigente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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