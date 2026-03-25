come back alla terrazza martini

VENERDÌ 27 MARZO Come BackVi aspettiamo Venerdì per un'altra Serata Come Back in Terrazza 2.0Apericena a Buffet a 20 euro conDrink dalle 20.30 su prenotazione Un Compleanno una Cena traAmici.lasciati conquistare daun Ambiente Elegante ascoltandoMusica.Dalle 22.30 Ingresso Libero perTutti e Disco fino a tardi con la Musica di Andrea Pandis'Jay LeoDeejay e con the Voice.Alessio Parigi..Let'Go.Andrea Pandis'jay Leonardo Confortini Leodeejay Alessio Parigi Info e prenotazioni 347 2659882 . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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