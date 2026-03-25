Colpo in un negozio di via Bellini | tre arresti a Cassino

A Cassino, tre persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare in un negozio di casalinghi e prodotti per l’igiene in via Bellini. I malviventi sono stati fermati poco dopo l’intervento dei carabinieri, che hanno impedito il furto prima che potesse essere portato a termine. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’arresto dei sospetti.

Tentano di mettere a segno un furto in un negozio di casalinghi e prodotti per l’igiene, ma vengono bloccati poco dopo dai carabinieri. È accaduto a Cassino (Frosinone), in via Bellini, dove tre persone sono state fermate in seguito a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, i responsabili avrebbero sottratto merce per un valore complessivo di circa mille euro. L’allarme lanciato dagli addetti del punto vendita ha permesso ai militari della Compagnia di via Marconi di intervenire in tempi rapidi. I tre fermati sono stati accompagnati presso la caserma e trattenuti nelle celle in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Colpo in un negozio di via Bellini: tre arresti a Cassino Articoli correlati Colpo da 30mila euro a Roma in un negozio di ottica con fuga in staffetta e speronamento, due arrestiEseguiti due arresti dalla Polizia di Stato nella zona Università di Roma dove due giovani sono stati fermati dopo aver messo a segno un furto... Napoli, coppia sorpresa a spacciare fuori da un negozio di piazza Bellini: arrestatiArrestati mentre spacciavano droga nei pressi di un’attività commerciale di piazza Bellini. Tutti gli aggiornamenti su Colpo in un negozio di via Bellini tre... Temi più discussi: Colpo da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma: ladri speronano la polizia, arrestati dopo fuga; Colpo da 30mila euro a Roma in un negozio di ottica con fuga in staffetta e speronamento, due arresti; Ladri di telefoni in negozio. Pianificano il colpo. Messi in fuga da abitante; Roma, colpo da 30 mila euro in un negozio di ottica, inseguiti tentano di depistare gli agenti con il cambio di auto, arrestati. Viterbo – Colpo in negozio: ladro in azione tra le vie del centroVITERBO - Furto in pieno giorno nel cuore di Viterbo, dove ieri, intorno all’ora di pranzo, un uomo ha preso di mira un esercizio commerciale di abbigliamento ... etrurianews.it Ladri di telefoni in negozio. Pianificano il colpo. Messi in fuga da abitanteCinque malviventi a volto coperto arraffano e perdono una trentina di cellulari. Non riescono ad aprire la cassaforte: l’allarme,la fuga a piedi e senza bottino. lanazione.it BREGANZE (VI). ASSALTO E STRADE SBARRATE, COLPO ALLA DITTA DEL LUSSO Hanno sbarrato le strade con quattro auto rubate poi l’assalto, lampo, in otto minuti: con il furgone sfondano i portoni della ditta, raggiungono la zona di produzione e fanno - facebook.com facebook Quando Gino Paoli si sparò un colpo di pistola: "Avevo visto già tutto, non avevo più desideri, il proiettile per sempre nel cuore". Qualche anno dopo, a Sanremo, la morte di Luigi Tenco x.com