Dal sabato pomeriggio e fino al 3 maggio, il Museo Diocesano di Sarzana ospita la mostra personale del maestro Piero Colombani intitolata ‘De arte illuminandi’. L’esposizione presenta le sue opere e sarà visitabile durante tutto il periodo.

‘De arte illuminandi’ è il titolo della mostra personale del maestro Piero Colombani che a partire sabato pomeriggio e sino al prossimo 3 maggio, verrà ospitata dal Museo Diocesano di Sarzana. Non una semplice mostra, ma un vero e proprio cantiere artistico, quella che vedrà esporre al pubblico il ‘ Codex Colombanus ’, opera monumentale in divenire iniziata nel lontano 1997 e composta secondo l’antica tradizione della pittura medioevale. Testi filosofici sull’arte raccolti dall’artista sarzanese ed interamente scritti a mano con originale calligrafia a inchiostro e contrassegnati da preziose miniature e capoversi miniati, in un ponte sorprendente fra passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colombani al Diocesano

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