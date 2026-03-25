Nel Parco dei Colli Euganei, la mobilitazione contro il consumo di suolo continua con un nuovo incontro a Torreglia, intitolato “Costituzione e paesaggi rubati”. Dopo le manifestazioni dell’8 febbraio a Torreglia, con circa 800 partecipanti, e una passeggiata a Monselice che ha coinvolto oltre 500 persone, si svolge un evento pubblico dedicato all’approfondimento e al confronto su questa tematica.

Prosegue la mobilitazione contro il crescente consumo di suolo nel Parco dei Colli Euganei. Dopo la manifestazione dell’8 febbraio a Torreglia con 800 partecipanti e la passeggiata a Monselice con oltre 500 persone, continua il percorso con un nuovo momento pubblico di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. Gli organizzatori sottolineano l’urgenza di fermare un modello di sviluppo che continua a erodere il territorio. Nuovi supermercati e capannoni minacciano aree tutelate, cancellano il paesaggio e contribuiscono ad aumentare il rischio idrogeologico, compromettendo equilibri ambientali già fragili. Una pressione complessiva e crescente su tutto il territorio dei Colli Euganei, che rischia di comprometterne in modo irreversibile il valore ambientale, paesaggistico e storico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Colli Euganei, nuovo incontro contro il consumo di suolo: a Torreglia “Costituzione e paesaggi rubati”

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