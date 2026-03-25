Dal 27 marzo al 30 aprile 2026, la Galleria Edarcom Europa di via Macedonia a Roma ospiterà la 52ª edizione della Collettiva di Primavera, una mostra mercato dedicata all’arte del ‘900 e contemporanea. L’evento si svolgerà negli spazi storici della galleria, che ogni anno riunisce artisti e collezionisti per esposizioni e scambi legati al mondo artistico.

Cosa: 52ª edizione della storica mostra mercato dedicata all’arte del ‘900 e contemporanea. Dove e Quando: Galleria Edarcom Europa, via Macedonia 12 (Roma), dal 27 marzo al 30 aprile 2026. Perché: Un’occasione unica per ammirare oltre 400 opere con sconti eccezionali durante il weekend inaugurale. Il ritorno della bella stagione a Roma coincide, come ormai da oltre mezzo secolo, con un appuntamento imperdibile per gli amanti del bello e del collezionismo d’autore. La galleria Edarcom Europa, situata nel cuore pulsante del quartiere San Giovanni – Appio Latino, apre le porte alla Collettiva di Primavera 2026. Giunta alla sua cinquantaduesima... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Collettiva di Primavera 2026: l’arte torna a via Macedonia

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