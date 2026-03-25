A Colleferro, un’ambulanza non autorizzata ha tamponato due veicoli sulla strada Casilina prima di allontanarsi dal luogo dell’incidente. La scena ha attirato l’attenzione degli automobilisti presenti, e immediatamente sono partite le ricerche da parte delle forze dell’ordine. La mattinata di normale traffico si è dunque complicata a causa di questo episodio.

Una mattinata di ordinaria viabilità si è trasformata in una sgradevole disavventura per due automobilisti a Colleferro. Dalla giornata di lunedì sono scattate le ricerche da parte della Polizia Locale per rintracciare un'ambulanza che, dopo aver causato un doppio incidente lungo via Casilina, si è allontanata frettolosamente dal luogo del sinistro senza fornire i propri dati per il risarcimento dei danni. I fatti si sono svolti lunedì mattina, in una fascia oraria compresa tra le 08:30 e le 08:40. Secondo le ricostruzioni e le testimonianze raccolte, il mezzo di soccorso stava percorrendo via Casilina quando, all'altezza del distributore Agip e del "Bar Dolce Momento" (in prossimità dell'imbocco di via Romana), ha innescato una carambola. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Colleferro, "ambulanza pirata" tampona due auto sulla Casilina e si dà alla fuga. Scattano le ricerche

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