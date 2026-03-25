Codice strada | Salvini 121 morti e 892 feriti in meno in primo anno nuove norme

Nel primo anno di applicazione delle nuove norme del codice della strada, si registrano 121 decessi e 892 feriti in meno rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali mostrano un calo dei incidenti rispetto all’anno precedente, indicando un miglioramento nei numeri delle vittime e dei feriti. Queste cifre sono state diffuse da fonti ufficiali e rappresentano un cambiamento nei dati relativi alla sicurezza stradale.

I dati relativi al primo anno di applicazione del nuovo codice della strada sono decisamente incoraggianti. “I numeri ci dicono che abbiamo registrato 121 morti e 892 feriti in meno. Questo significa mille persone in meno, considerando sia i decessi che le lesioni. Sarei stato soddisfatto anche se il calo fosse stato limitato a una sola vita salvata”. Queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha preso parte all’evento intitolato “Proteggere chi viaggia: soccorso d’emergenza, responsabilità e diritti”, organizzato dall’Autorità di regolazione dei trasporti e in corso presso il Campidoglio di Roma. Interventi sul tema della sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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