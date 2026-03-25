È stato riaperto il bando Coaching Finanziario, promosso da Ricrediti Aps con il supporto del Comune di Parma e della Fondazione. Il progetto mira a migliorare la consapevolezza e l’inclusione finanziaria dei giovani sotto i 35 anni nel territorio. La misura si rivolge a sostenere i progetti rivolti a questa fascia di età, con l’obiettivo di offrire strumenti e conoscenze in ambito finanziario.

L’iniziativa è pensata per sostenere percorsi di autonomia personale e professionale, offrendo strumenti concreti per realizzare progetti di crescita, formazione e inserimento lavorativo Dopo una prima fase conclusasi a gennaio 2026, durante la quale sono stati erogati quasi 15.000 euro a sostegno di diverse progettualità giovanili, il bando riapre per continuare a supportare i percorsi di autonomia delle giovani e dei giovani del territorio, offrendo strumenti concreti di educazione e accompagnamento finanziario. L’iniziativa è pensata per sostenere percorsi di autonomia personale e professionale, offrendo strumenti concreti per realizzare progetti di crescita, formazione e inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Coaching Finanziario: riaperto il bando per sostenere i progetti dei giovani under 35

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