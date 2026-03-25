In una palestra di Londra è stato introdotto un nuovo metodo di allenamento che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale al posto di trainer e attrezzi tradizionali. I clienti pagano 12 sterline a sessione per seguire questa modalità, che si basa su programmi personalizzati generati da un software. La sperimentazione mira a valutare l'efficacia di questa soluzione tecnologica nel settore del fitness.

In una palestra del futuro (prossimo) non ci sono manubri e bilancieri né tantomeno istruttori. Ma un avatar a grandezza naturale che fa il conto alla rovescia e per 45 minuti guida l'allenamento: squat, curl, esercizi di forza vari e tutto senza un grammo di ferro da sollevare. Si chiama CoachCube, è stato avvistato a Londra, ed è una delle prime palestre basate sull'intelligenza artificiale. Il costo? Circa 12 sterline a sessione, molto meno di quel che costa un PT in carne e ossa (soprattutto in una città come Londra). Funziona così: si entra in una stanza, dove una telecamera analizza i movimenti mentre ci si allena, un grande schermo indica esercizi, ripetizioni e serie mentre i carichi vengono regolati in automatico in base alle performance del momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - CoachCube: abbiamo testato l'allenamento basato sull'intelligenza artificiale

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