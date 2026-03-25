clienti minorenni in una sala slot scattano sanzioni a lucca

A Lucca, sono state comminate sanzioni a seguito di controlli in una sala slot dove sono stati trovati clienti minorenni che giocavano senza restrizioni. Le autorità hanno verificato la presenza di minori all’interno del locale e sono intervenute con le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’operazione è stata condotta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sul gioco e la tutela dei minori.

Lucca, 25 marzo 2026 - Clienti minorenni trovati a giocare liberamente alle slot all’interno di una sala giochi, scattano sanzioni a Lucca dove i finanzieri del Comando provinciale, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno accertato gravi irregolarità durante un controllo mirato contro il gioco illegale. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un piano di contrasto al fenomeno e ha permesso di verificare l’assenza di personale autorizzato alla sorveglianza della sala slot e Vlt, una mancanza che ha di fatto consentito anche a clienti minorenni di utilizzare gli apparecchi di intrattenimento senza alcun controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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