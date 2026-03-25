Classifiche universitarie QS 2026 | l’Italia cresce con 60 atenei presenti e 769 piazzamenti totali mentre la Sapienza domina le materie classiche

Nel ranking QS 2026, l’Italia conta 60 università inserite e un totale di 769 posizionamenti. La classifica mostra un aumento nelle discipline storicamente considerate tradizionali. Tra gli atenei italiani, uno si distingue per la posizione dominante nelle materie classiche. I dati si riferiscono alle classifiche pubblicate nel 2026, che valutano le università in diversi ambiti e discipline.

Nel ranking QS 2026 l'Italia vanta 60 atenei presenti, crescendo nelle discipline classiche e confermando i primati umanistici della Sapienza L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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