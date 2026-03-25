Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Marco Odermatt in trionfo! Paris nono Franzoni decimo

Marco Odermatt ha conquistato la Coppa del Mondo di sci alpino maschile per la stagione 2025-2026, totalizzando 1626 punti. Al secondo posto si è piazzato il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen con 1058 punti, mentre sul terzo gradino del podio è salito il norvegese Atle Lie McGrath. Nella classifica generale, lo svizzero ha distanziato di 568 punti il suo diretto inseguitore. Nella top ten figurano anche il francese Paris, che si è classificato nono, e l’italiano Franzoni, decimo.

Marco Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Lo svizzero svetta con 1626 punti e domina con un margine di 568 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, secondo a quota 1058, mentre completa il podio il norvegese Atle Lie McGrath. Dominik Paris è il miglior italiano: l’altoatesino chiude in posizione, proprio davanti a Giovanni Franzoni, decimo. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. ODERMATT Marco SUI 1626. PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 1058. MCGRATH Atle Lie NOR 936. MEILLARD Loic SUI 923. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 821. HAUGAN Timon NOR 776. VON ALLMEN Franjo SUI 770. KRIECHMAYR Vincent AUT 731. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Marco Odermatt in trionfo! Paris nono, Franzoni decimo Articoli correlati Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Paris supera Franzoni, Odermatt in trionfo Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni e Paris in top-10 Contenuti e approfondimenti su Classifica Coppa del Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Sci alpino; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Jessie Diggins saluta con due Sfere di Cristallo; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; I numeri folli di Shiffrin in slalom, ora l'ultimo passo per la 6^ generale. Della Mea fuori per un soffio dalla top 15. Coppa del Mondo in tasca per Mikaela Shiffrin: le residue combinazioni per Emma Aicher nell’ultima garaQuando manca all'appello soltanto l'ultima gara stagionale, il gigante femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la ... oasport.it Classifica Super Gigante maschile Kvitfjell Lillehammer 2026: vince Dominik ParisUltimo supergigante stagionale per la Coppa del mondo di sci alpino maschile in occasione delle FIS SKI Finals di Lillehammer, in Norvegia. Start alle ore 12:30 ... discoveryalps.it Una visibilmente commossa Mikaela SHIFFRIN si è imposta nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino per la sesta volta eguagliando il primato femminile dell’austriaca Annemarie Moser Pröll stabilito negli anni settanta. Per chiudere definit - facebook.com facebook Vittozzi vince la mass start in Coppa del Mondo: chiude terza in classifica generale x.com