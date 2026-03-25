Clan Angelino?Gallo sequestro DIA da 20 milioni

La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato beni per un valore di 20 milioni di euro, tra cui quattro società, due immobili e 39 rapporti finanziari, nell’ambito di un’indagine sul clan Angelino-Gallo. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle attività economiche illegali collegate alla famiglia mafiosa. La ricostruzione dei rapporti finanziari e patrimoniali fa parte delle indagini in corso.

La Direzione Investigativa Antimafia ricostruisce un presunto sistema economico legato al clan Angelino?Gallo: quattro società, due immobili e trentanove rapporti finanziari sotto sequestro.. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un sequestro patrimoniale da circa 20 milioni di euro, colpendo un presunto sistema economico orbitante intorno al clan Angelino?Gallo, gruppo camorristico radicato nel territorio di Caivano. Il provvedimento del Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – non è un atto isolato, ma il risultato di un’indagine che ha cercato di ricostruire la rete di imprese, prestanome e disponibilità finanziarie che avrebbero sostenuto gli interessi del sodalizio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Clan Angelino?Gallo, sequestro DIA da 20 milioni Articoli correlati Scacco al clan Angelino-Gallo, maxi sequestro da 20 milioni di euroLe verifiche patrimoniali effettuate nei confronti del proposto e della cerchia familiare hanno fatto emergere elementi tali da ritenere, in questa... Sequestro da 20 milioni a Caivano: nel mirino imprese legate al clan Angelino-GalloIl Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto un sequestro da circa 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori ritenuti... CAMORRA - La scalata dell’imprenditore vicino al clan, scatta il sequestro da 20mln di euro Tutto quello che riguarda Clan Angelino Gallo sequestro DIA da 20... Temi più discussi: Scacco al clan Angelino-Gallo, maxi sequestro da 20 milioni di euro; Camorra, sequestro da 20 milioni a imprenditori legati a un clan di Caivano; Camorra, sequestro da 20 milioni a imprenditori legati a un clan di Caivano; Caivano, colpo al clan Angelino-Gallo: maxi-sequestro da 20 milioni di euro a imprenditori. Caivano, colpo al clan Angelino-Gallo: maxi-sequestro da 20 milioni di euro a imprenditoriNapoli – Il recente decreto-legge (DL 33/2026) emanato a marzo 2026, che introduce il taglio delle accise di 25 centesimi e un bonus ... cronachedellacampania.it Caivano, sequestro da 20 milioni: nel mirino imprenditori legati al clan Angelino-GalloCaivano, sequestro da 20 milioni a imprenditori legati al clan Angelino-Gallo: nel mirino società, immobili e conti. internapoli.it Maxi sequestro da 20 milioni a #Caivano: nel mirino imprenditori legati al clan Angelino-Gallo. La DIA esegue il provvedimento del Tribunale di Napoli. Sigilli a società, immobili e conti correnti. Indagini su patrimonio ritenuto sproporzionato e legami con attivit - facebook.com facebook Sequestro da 20 milioni della Dia di Napoli al clan Angelino-Gallo. Sigilli a quattro società, due immobili e 39 rapporti finanziari #ANSA x.com