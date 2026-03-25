Da tempo si vociferava di una possibile vendita, e ora la transazione è stata ufficializzata: l’hotel Sarti, struttura di quattro piani, è stata acquistata. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e l’accordo è stato chiuso nelle ultime ore. La proprietà precedente ha ceduto l’immobile a un nuovo investitore senza ulteriori dettagli sul prezzo o sulle modalità dell’operazione.

di Nives Concolino La vendita era nell’aria da tempo, ma ora è realtà. L’hotel Sarti, quattro stelle con piscina, spa e servizi bike in prima linea nella zona termale di Riccione, è stato acquisito dalla famiglia Ciuffoli, dinastia di albergatori della riviera romagnola, fondatrice del gruppo Maximilian’s Hotel and residance. A darne conferma è il titolare Lanfranco Morri, per 63 anni albergatore. "Abbiamo concluso l’affare – asserisce –. Ho cominciato a fare questo lavoro nel 1963, ora sono stanco. Mia figlia è magistrato in Sicilia, sono felice di trasferirmi da lei a Trapani per i restanti anni della mia vita. Sono contento di aver venduto l’albergo a Ciuffoli, perché ritengo sia un grande imprenditore e albergatore, che al Sarti darà gran lustro e continuità alla gestione, probabilmente anche migliorandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciuffoli ’pigliatutto’. Comprato l’hotel Sarti

Articoli correlati

Leggi anche: Tempi stretti per la vendita dell’hotel Sarti: "Le trattative sono in corso e sono più di una"

“Papà voleva chiamarmi Benito, ho buttato soldi in hotel a cinque stelle e comprato 100 paia di stivali. Raoul Bova? Un santo, lo giuro”: parla Ricky MemphisIn un’intervista al Corriere della Sera l’attore racconta infanzia, insicurezze, sprechi, amicizie e difende Raoul Bova: "L’infamità della gente non...