Città territorio e ambiente per smantellare il potere

In una città che si confronta con sfide legate a territorio e ambiente, si continua a discutere di come smantellare le strutture di potere che influenzano questi aspetti. Nonostante la pressione del capitalismo finanziario e tecnologico, il mondo rimane presente e vivo, mantenendo un equilibrio tra le esigenze urbane e le questioni ambientali. Le dinamiche tra sviluppo e tutela rimangono al centro di molte analisi e dibattiti pubblici.

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