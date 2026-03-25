Città è vita È Barban il presidente

Da ilgiorno.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Danilo Barban è stato nominato nuovo presidente dell’associazione Città è vita. La nomina arriva in un momento di riorganizzazione del gruppo, che si prepara a definire nuovi obiettivi e strategie. La nomina di Barban è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di questo passaggio.

Danilo Barban (nella foto) è il nuovo presidente dell’associazione Città è vita, chiamato a guidare il gruppo nella nuova fase organizzativa e programmatica. L’assemblea dell’associazione ha proceduto al rinnovo delle cariche statutarie giunte a scadenza, confermando la volontà di proseguire nel percorso politico e civico avviato negli anni precedenti. Espresso pieno sostegno all’azione del consigliere comunale Cesare Coppe, eletto alle amministrative del 2021 nella lista dell’Associazione, al quale i presenti hanno rivolto un ringraziamento per "la continuità e la qualità dell’impegno profuso in questi anni nell’interesse della città".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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