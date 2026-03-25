Città 30 tra politica e buonsenso

Nella città, i limiti di velocità di 30 km all’ora vengono frequentemente ignorati da automobilisti e motociclisti. La questione riguarda soprattutto le aree vicine a scuole e ospedali, ma il mancato rispetto si riscontra ovunque. La moderazione della velocità viene considerata importante, anche se non sempre viene praticata. La situazione riflette una mancanza di attenzione verso le norme e il rispetto del codice stradale.

Nessuno in città rispetta i limiti dei 30 km all’ora. Ritengo che la moderazione della velocità sia fondamentale, non solo davanti alle scuole e agli ospedali. Le zone sono tutte potenzialmente pericolose se gli automobilisti pensano di poter fare i propri comodi. Il fatto che FdI e Lega gioiscano perché il Tar ha annullato la delibera inerente l’oggetto, mi fa trasecolare. Succederà mai che i partiti collaborino per il bene comune? Monica Monti Risponde Beppe Boni Aggiornamento: il Comune, dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, ha approvato il nuovo piano del limite cittadino dei 30 km orari per la circolazione. Ora... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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