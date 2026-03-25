Cinque mesi di cantieri Ponti sul Vara e sul Villa Scatta la manutenzione

Sono iniziati i lavori di manutenzione su due ponti, uno sul Vara e l’altro sul Villa, con una durata prevista di almeno cinque mesi. Le operazioni sono volte a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture, ma potrebbero causare disagi alla popolazione e alla viabilità nella zona di Ceparana e zone limitrofe. La manutenzione si rende necessaria per garantire la stabilità delle strutture nel tempo.

Almeno cinque mesi di lavori, certamente necessari e fondamentali per adeguare e mettere in sicurezza le infrastrutture, ma che al contempo rischiano di comportare qualche disagio alla piana di Ceparana e non solo. Stiamo parlando delle opere che a breve partiranno per l’adeguamento strutturale del ponte sul Torrente Villa – al via dal 7 aprile, con una durata di 60 giorni – e per l’adeguamento del ponte sul Vara, previsto da giugno, dopo la chiusura delle scuole, con l’istituzione di un senso unico alternato e tempi ancora in fase di definizione. Sui lavori di Anas, il tavolo tecnico convocato lunedì da Regione con Provincia e comuni della piana, è stato unanime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinque mesi di cantieri. Ponti sul Vara e sul Villa. Scatta la manutenzione Articoli correlati Cantieri sul ponte Boccaccio: "Necessari sei mesi di chiusura. Presto la viabilità alternativa"Il primo marzo, il Ponte Boccaccio verrà chiuso e lo rimarrà sino al prossimo 30 settembre. Restauro per la Rocca Albornoz, cinque mesi di cantieri finanziati dal ministeroUn intervento che interesserà il perimetro dello storico edificio viterbese a partire da inizio marzo: lavori sulla torre che subirà un importante... Altri aggiornamenti su Cinque mesi Temi più discussi: Cinque mesi di cantieri. Ponti sul Vara e sul Villa. Scatta la manutenzione; Firenze, lo storico bar-tabacchi dei residenti prigioniero di un cantiere da cinque mesi: Così viene voglia di chiudere; Unite i cantieri o sul ponte ci andiamo noi...; Tram: Spostato un ponte di 3400 tonnellate in cinque giorni | VIDEO. Cinque mesi di cantieri. Ponti sul Vara e sul Villa. Scatta la manutenzioneAd aprile le opere di adeguamento della struttura nel centro di Ceparana. Dopo la chiusura delle scuole, i lavori più invasivi. Un’area a rischio disagi. lanazione.it Firenze, lo storico bar-tabacchi dei residenti prigioniero di un cantiere da cinque mesi: «Così viene voglia di chiudere»In via degli Alfani, in centro, il bar tabacchi Tiengo-Della Corte, dal 6 novembre è oscurato da un cantiere privato per la ristrutturazione di un appartamento nel palazzo ... corrierefiorentino.corriere.it Cinque mesi di lavori all’ex convento di Vernazza: efficientamento energetico per Palazzo civico x.com Donadoni esonerato dopo cinque mesi, tornava in panchina dopo 5 anni. L'ex Ct dell'Italia non allenava dal 2020 quando guidava lo Shenzhen in Cina, a chiamarlo lo scorso novembre era stato lo Spezia. Ma sotto la sua guida la formazione ligure ha raccolto - facebook.com facebook